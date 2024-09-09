ЦБА Болеро Каталог Брошура 12 Септември – 18 Септември 2024 и 05 Септември – 11 Септември 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свинска плешка без кост, охладен продукт, 1 кг – цена 7,29 лв.; Свински котлет, охладен продукт, 1 кг – цена 8,29 лв.; Пилешки крила, охладен продукт, 1 кг – цена 4,79 лв.; Пиле Лудогорско пиле, охладен продукт, 1 кг – цена 5,79 лв.; Кашкавал от краве мляко Булгарче, 1 кг – цена 14,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Жоси ръчен, 170 гр – цена 3,79 лв.; Кашкавал от краве мляко Родопея Вак, 1 кг – цена 17,79 лв.; Краве сирене Саяна домашно, 1 кг – цена 14,39 лв.; Кисело мляко Наше село 3,6%, 400 гр – цена 1,19 лв.; Кисело мляко Маджаров 2%, 400 гр – цена 1,35 лв.; Цедено кисело мляко Вайдеглюк, 1 кг – цена 4,89 лв.; Луканка Нашенска Криум Мушев, 1 кг – цена 18,99 лв.; Шпек Орехите Класик/ Бургас, 1 кг – цена 22,49 лв.; Беконови пръчици Крум Мушев Вак, 1 кг – цена 15,59 лв.; Свинско пушено филе Деликатес Житница, 1 кг – цена 13,99 лв.; Колбас Телешки/ Хамбургски/Фермата, 1 кг – цена 5,89 лв.; Свински печени уши Ла Карне Вак, 1 кг – цена 14,59 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 12 Септември – 18 Септември 2024

ЦБА Болеро Каталог Брошура 05 Септември – 11 Септември 2024