ЦБА Болеро Каталог Брошура 12 Март – 18 Март 2026

Публикувано в на 12 март 2026

В новата брошура-каталог на ЦБА ще откриете: свинско контра филе кг – цена 3,89 €; свински джолан без кост кг – цена 3,59 €; моп пеперуда 110 см / стъклоочистач микрофибър телескопичен до 120 см / подочистач микрофибър 90 гр 40 см телескопичен до 123 см – цена 3,99 €; кухненска ролка Перфекс джъмбо 1 бр – цена 0,89 €; тоалетна хартия Зебра Уайта парфюм 24+6 бр – цена 9,20 €; пилешка пържола овкусена без кожа кг – цена 4,99 €; странджанско дядо тагара кг – цена 16,79 €; перилен препарат Медикс Премиум гел 28/1 видове 1,1 л – цена 4,09 € и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

