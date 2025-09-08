ЦБА Болеро Каталог Брошура 11 Септември – 17 Септември 2025 и 04 Септември – 10 Септември 2025

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свинска плешка без кост, охладен продукт, 1 кг – цена 6,99 лв.; Свински ребра, охладен продукт, 1 кг – цена 7,89 лв.; Пилешка плешка, охладен продукт, 1 кг – цена 4,39 лв.; КАФЕ РАЗТВОРИМО НЕСКАФЕ ЗВ1 КЛАСИК 16,5Г/ ПЛИК 10+2БР – цена 3,29 лв.; ЛУКАНКА ДЖУМАЙСКА МОЛЕРИТЕ 220Г КРАФТ СУДЖУК МОЛЕРИТЕ СТАРОБЪЛГАРСКИ 220Г – цена 8,59 лв.; СУДЖУК ЗА БАРБЕКЮ РОДОПА ТРОЯН КГ, охладен продукт, 1 кг – цена 11,79 лв.; КАРНАЧЕ РОДОПА ТРОЯН КГ, охладен продукт, 1 кг – цена 11,29 лв.; ТИКВИЧКИ СЪС СПЕЦИАЛЕН СОС ТРАДИЦИЯ ЗА ТРАПЕЗАТА, 1 кг – цена 7,99 лв.; ТАРАМА ХАЙВЕР ПО ГРЪЦКИ САЛМАРИС С ТРЕСКА Със СЬОМГА 100r – цена 2,29 лв.; ЧИПС ГРИВАС ОТ ЦАРЕВИЦА ОТ ЛИМЕЦ ВИДОВЕ 900 г – цена 1,99 лв.; НАХУТ ОТ ЗИМНИКА 580Г ЦАРЕВИЦА СЛАДКА ОТ ЗИМНИКА 420Г – цена 1,99 лв.; ШОКОЛАДОВ ДЕСЕРТ КИНДЕР БУЕНО КЛАСИК 4317г/ БЯЛ ЗОГ – цена 1,39 лв.; БИСКВИТИ ТУНКВАНИ ГЕРБЕРИ ВИДОВЕ 170Г – цена 2,09 лв.; ГАЗИРАНА НАПИТКА КОКА КОЛА/ ФАНТА СПРАЙТ ВИДОВЕ 1,5л – цена 2,29 лв. и много други.
Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.
За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg
ЦБА Болеро Каталог Брошура 11 Септември – 17 Септември 2025
