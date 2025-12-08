ЦБА Болеро Каталог Брошура 11 Декември – 17 Декември 2025 и 04 Декември – 10 Декември 2025

В новата брошура на ЦБА Болеро ще откриете: МЛЯНО MECO 100% СВИНСКО кг — цена 8,49 лв.; СВИНСКИ ГЪРДИ С КОСТ КГ — цена 9,49 лв.; ПОДАРЪЧЕН КОМПЛЕКТ BU / С-THRU ДЕО СПРЕЙ 150МЛ + ДУШ ГЕЛ 250МЛ ВИДОВЕ – цена 9,36 лв.; ШОКОЛАД МИЛКА ЛЕШНИЦИ ЕКСТРА КАКАО ТРИПЪЛ ШОКОЛАД 90/100Г – цена 2,49 лв.; ШОКОЛАДОВИ БОНБОНИ ТРУФИНО 325Г – цена 12,99 лв.; КРАВЕ СИРЕНЕ ЛЕСИДРЕН 2X400Г – цена 10,99 лв.; СВИНСКИ ДЖОЛАН С КОСТ И КОЖА КГ – цена 6,49 лв.; МАСЛО КРАВЕ ДОЙЧЕ МАРКЕЙБУТЕР 250 г – цена 3,99 лв.; КОРИ ЗА БАНИЦА ФАМИЛИЯ МАКСИ 2400Г – цена 4,29 лв. и много други.
Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.
За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg
ЦБА Болеро Каталог Брошура 11 Декември – 17 Декември 2025
ЦБА Болеро Каталог Брошура 04 Декември – 10 Декември 2025