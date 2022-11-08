ЦБА Болеро Каталог Брошура 10 Ноември – 16 Ноември 2022 и 03 Ноември – 09 Ноември 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Охладен продукт: Шол от свински бут, 1 кг, цена – 6,99 лв.; Свински гърди с кост и кожа, 1 кг, цена – 8,59 лв.; Пилешко филе, 1 кг, цена – 9,59 лв.; Луканка червена слайс, 100 г, цена – 1,89 лв.; Сирене краве Странджа, 100 г, цена – 0,89 лв.; Макарони Миско спирали/кус-кус, 500 г, цена – 2,09 лв.; Паста за зъби Колгейт прополис/ тройно дейстевие, 150 мл, цена – 2,39 лв.; Кафе разтворимо Нескафе 2в1/3в1, видове, 8-17 г, цена – 0,26 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 10 Ноември – 16 Ноември 2022

ЦБА Болеро Каталог Брошура 03 Ноември – 09 Ноември 2022