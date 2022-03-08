ЦБА Болеро Каталог Брошура 10 Март – 16 Март 2022 и 03 Март – 09 Март 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свински шол от бут, 1 кг – цена 5,89 лв.; Картофи четкани, 1 кг – цена 0,89 лв.; Шпек Бургас Еко Мес, 290 гр – цена 2,99 лв.; Пилешко парти бутче, 1 кг – цена 3,59 лв.; Бонбони Лимонови резанки, 180 гр – цена 1,69 лв.; Лютеница без добавена захар, едросмляна или финосмляна, 260 гр – цена 2,39 или 2,09 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 10 Март – 16 Март 2022

ЦБА Болеро Каталог Брошура 03 Март – 09 Март 2022