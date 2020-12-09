ЦБА Болеро Каталог Брошура 10 Декември – 16 Декември 2020 и 03 Декември – 09 Декември 2020

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 5,39 лв.; Кокошка бройлерна, 1 кг – цена 2,99 лв.; Пилешки маншон, 1 кг – цена 2,99 лв.; Троянска луканка гастро Елит мес, 100 гр – цена 1,60 лв.; Кашкавал Хайнлъка БДС, 1 кг – цен 12,59 лв.; Зимни меденки Кармела, 320 гр – цена 2,20 лв.; Шоколадови бонбони Тофифи, 125 гр – цена 2,89 лв.; Пепси кен, 330 мл – цена 0,65 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg



ЦБА Болеро Каталог Брошура 10 Декември – 16 Декември 2020



ЦБА Болеро Каталог Брошура 03 Декември – 09 Декември 2020