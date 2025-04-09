ЦБА Болеро Каталог Брошура 10 Април – 16 Април 2025 и 03 Април – 09 Април 2025

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Агнешко месо за готвене, охладен продукт, 1 кг – цена 19,89 лв.; Агнешки дроб комплект, охладен продукт, 1 кг – цена 13,89 лв.; Свински врат без кост, охладен продукт, 1 кг – цена 9,89 лв.; Свински котлет с кост, охладен продукт, 1 кг – цена 7,89 лв.; Мляно месо смес 60% свинско, 40% телешко, охладен продукт, 1 кг – цена 8,89 лв.; Пиле Лудогорско пиле, охладен продукт, 1 кг – цена 5,79 лв.; Кисело мляко Жоси 3,6%, 400 гр – цена 0,99 лв.; Краве сирене Механджийско, 1 кг – цена 8,69; Пилешко филе, охладен продукт, 1 кг – цена 9,89 лв.; Пилешки крила, охладен продукт, 1 кг – цена 3,99 лв.; Кайма Народен видове, охладен продукт, 250 гр – цена 2,09 лв.; Свинско пушено филе Родопа Троян ВАК, 1 кг – цена 12,89 лв.; Луканка Селска Крум Мушев, 160 гр – цена 3,99 лв.; Шпек Рила Ф50 Крум Мушев, 1 кг – цена 12,99 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 10 Април – 16 Април 2025

ЦБА Болеро Каталог Брошура 03 Април – 09 Април 2025