ЦБА Болеро Каталог Брошура 09 Юни – 15 Юни 2022 и 02 Юни – 08 Юни 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 5,99 лв.; Сирене краве СТРАНДЖА, 1 кг – цена 7,99 лв.; Шпек БУРГАС Еко мес, 220 г – цена 2,49 лв.; Вафла МОРЕНИ макс, 49 г – цена 0,45 лв.; Пилешко бутче, 1 кг – цена 4,39 лв.; Кисело мляко ЧЕХ 2%, 400 г – 0,75 лв и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 09 Юни – 15 Юни 2022

ЦБА Болеро Каталог Брошура 02 Юни – 08 Юни 2022