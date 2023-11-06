ЦБА Болеро Каталог Брошура 09 Ноември – 15 Ноември 2023 и 02 Ноември – 08 Ноември 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свински котлет, охладен продукт, 1 кг – цена 8,39 лв.; Пилешка пържола с кожа, охладен продукт, 1 кг – цена 7,89 лв.; Кашкавал от краве мляко Бачо Киро, 1 кг – цена 14,39 лв.; Бабек Фуска Деликатес Житница, 1 кг – цена 20,99 лв.; Шпек Велико Търново Лукс Елит Мес, 1 кг – цена 18,69 лв.; Флеика пушена Крум Мушев вак., 1 кг – цена 13,89 лв.; Пушени пилешки крилца Машон Браво, 1 кг – цена 9,99 лв.; Сланина бяла осолена Крум Мушев вак., 1 кг – цена 10,39 лв.; Свински печени уши Ла Карне вак, 1 кг – цена 14,59 лв.; Кренвирши Леки, 1 кг – цена 9,99 лв.; Маслини Регина Екстра Ларж, 1 кг – цена 6,59 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 09 Ноември – 15 Ноември 2023

ЦБА Болеро Каталог Брошура 02 Ноември – 08 Ноември 2023