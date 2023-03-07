ЦБА Болеро Каталог Брошура 09 Март – 15 Март 2023 и 02 Март – 08 Март 2023

В новия каталог-брошура на магазин ЦБА Болеро ще откриете: Шол от свински бут, 1 кг – цена 8,39 лв.; Свински гърди с кост, 1 кг – цена 9,89 лв.; Пилешко парти бутче, 1 кг – цена 3,99 лв.; Пилешки крила, 1 кг – цена 3,99 лв.; Кренвирши екстра Крум Мушев, 1 кг – цена 5,29 лв.; Луканка червена слайс, 100 гр – цена 1,99 лв.; Пилешко филе Жарено слайс, 130 гр – цена 3,19 лв., Кашкавал от краве мляко Саяна, 400 гр – цена 7,89 лв.; Краве масло Авонморе, 200 гр – цена 3,59 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 09 Март – 15 Март 2023

ЦБА Болеро Каталог Брошура 02 Март – 08 Март 2023