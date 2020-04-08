ЦБА Болеро Каталог Брошура 09 Април – 15 Април 2020

Публикувано в на 8 април 2020 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Шоколадови бонбони Фереро Роше, 200 гр – цена 6,49 лв.; Свински котлет, 1 кг – цена 6,49 лв.; Пържола пилешка от бут Жар, овкусена, 1 кг – цена 5,79 лв.; Българска агнешка плешка, 1 кг – цена 11,99 лв.; Фъстък печен Три, 120 гр – цена 1,49 лв.; Кисело мляко Саяна 2%, 400 гр – цена 0,98 лв.; Вафли Мерита, 150 гр – цена 0,98 лв. и много други.

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ЦБА Болеро Каталог Брошура 09 Април – 15 Април 2020


ЦБА Болеро Каталог Брошура 02 Април – 08 Април 2020

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