ЦБА Болеро Каталог Брошура 08 Януари – 14 Януари 2026 и 03 Януари – 07 Януари 2026

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свински джолан без кост, охладен продукт, 1 кг – цена 7,49 лв.; СВИНСКИ РЕБЪРЦА СПАЙЕРИЪС, охладен продукт, 1 кг – цена 7,78 лв.; Пилешко бутче, охладен продукт, 1 кг – цена 3,89 лв.; СУРОВ СУДЖУК ЗА СУШЕНЕ РОДОПА ТРОЯН, охладен продукт, 1 кг – цена 12,30 лв.; КЮФТЕ / КЕБАПЧЕ ПИКАНТ 8X70Г, охладен продукт, 1 кг – цена 7,20 лв.; ПРЯСНО Мляко Милки ДРИЙМ 1,5% VXT ת1 – цена 1,99 лв.; СВИНСКО ФИЛЕ ПУШЕНО ДЕЛИКАТЕС ЖИТНИЦА КГ – цена 13,89 лв.; СИНЬО СИРЕНЕ ФАВРСКОВ ДАНАБЛУ 100г – цена 2,89 лв.; МЛЕЧНО-КИСЕЛ БОЖЕННИ ВИДОВЕ200Г – цена 1,06 лв.; OBECEHA ЗАКУСКА ВИТАЛИС ВИДОВЕ 55г/60г – цена 0,96 лв.; ШОКОЛАДОВИ БОНБОНИ РОШЕН АСОРТМЕНТ ВИДОВЕ 145/154Г – цена 5,46 лв.; ВАФЛЕН ДЕСЕРТ MR.BITE STRIKE С ЛЕШНИК 40Г ШАМ ФЪСТЪК 37 – цена 2,13 лв.; КАФЕ НЕСКАФЕ КЛАСИКА КЛАСИК КРЕМА БЛЯК РОУСТ БЕЗ КОФЕЙН 95/100Г – цена 5,98 лв.; КАФЕ СПЕТЕМА ДОЛЧЕ ГУСТО РАГАЦИ ИНТЕНСО КАПСУЛА ЗОБР – цена 14,30 лв.; МОКРИ КЪРПИ ДЕЛТА ОРХИДЕЯ РОЗА 120БР – цена 1,90 лв.; WC АРОМАТИЗАТОР БРЕФ ПАУЪР АКТИВ ВИДОВЕ 3X50Г – цена 3,63 лв.; ДУШ ГЕЛ ROSES ХИДРАТИРАЩ НАТУРАЛЕН ВИДОВЕ 300МЛ – цена 3,99 лв. и много други.
Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.
За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg
