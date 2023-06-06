ЦБА Болеро Каталог – Брошура 08 Юни – 14 Юни 2023 и 01 Юни – 07 Юни 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свински гърди с кост, 1 кг – цена 9,99 лв.; Пилешко бутче, 1 кг – цена 4,29 лв.; Луканка домашна Елит Мес, 1 кг – цена 19,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Чифлика, 1 кг – цена 11,39 лв.; Сирене Чедър Ейвънмор, 1 кг – цена 17,99 лв.; Сирене Краве Народен дар, 1 кг – цена 8,79 лв.; Извара Родопея, 1 кг – цена 6,79 лв.; Маслоини Услу омазнени, 1 кг – цена 4,79 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог – Брошура 08 Юни – 14 Юни 2023

ЦБА Болеро Каталог Брошура 01 Юни – 07 Юни 2023