ЦБА Болеро Каталог Брошура 08 Септември – 14 Септември 2022 и 01 Септември – 07 Септември 2022

Публикувано в на 7 септември 2022 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 6,39 лв.; Шоколадов десерт Киндер Буено класик/бял, 43 гр – цена 0,99 лв.; Кроасан Серената Max, различни видове, 70 гр – цена 0,89 лв.; Пилешко филе, 1 кг – цена 10,89 лв.; Кашкавал краве Трапезица, 1 кг – цена 12,89 лв.; Луканка Велико Търново Елит Мес, 370 гр – цена 5,49 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 08 Септември – 14 Септември 2022

ЦБА Болеро Каталог Брошура 01 Септември – 07 Септември 2022

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