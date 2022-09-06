ЦБА Болеро Каталог Брошура 08 Септември – 14 Септември 2022 и 01 Септември – 07 Септември 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 6,39 лв.; Шоколадов десерт Киндер Буено класик/бял, 43 гр – цена 0,99 лв.; Кроасан Серената Max, различни видове, 70 гр – цена 0,89 лв.; Пилешко филе, 1 кг – цена 10,89 лв.; Кашкавал краве Трапезица, 1 кг – цена 12,89 лв.; Луканка Велико Търново Елит Мес, 370 гр – цена 5,49 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 08 Септември – 14 Септември 2022

ЦБА Болеро Каталог Брошура 01 Септември – 07 Септември 2022