ЦБА Болеро Каталог Брошура 08 Май – 14 Май 2025 и 01 Май – 07 Май 2025

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Шол от свински бут, охладен продукт, 1 кг – цена 7,99 лв.; Мляно месо 100% свинско, охладен продукт, 1 кг – цена 7,89 лв.; Пилешко бутче, охладен продукт, 1 кг – цена 3,99 лв.; Кайма Родопа Троян, охладен продукт, 500 гр – цена 4,79 лв.; Кебапче Родопа Троян, охладен продукт, 5х60 гр – цена 3,39 лв.; Кюфте Родопа Троян, охладен продукт, 6х60 гр – цена 3,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Домлян слайс, 200 гр – цена 4,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Домлян, 300 гр – цена 7,59 лв.; Кашкавал от краве мляко Вая, 1 кг – цена 15,99 лв.; Кисело мляко пробиотик Бор Чвор 3,6%, 500 гр – цена 1,19 лв.; Кисело мляко Бачо Киро 3,6%, 500 гр – цена 1,39 лв.; Кисело мляко Боженци 2,2%, 400 гр – цена 1,35 лв.; Ориз Балдо Дерони Колинария, 500 гр – цена 2,19 лв.; Леща червена Дерони Колинария, 500 гр – цена 2,19 лв.; Царевица сладка Дерони, 340 гр – цена 2,79 лв.; Лютеница Традиционна Дерони, 520 гр – цена 4,79 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 08 Май – 14 Май 2025

ЦБА Болеро Каталог Брошура 01 Май – 07 Май 2025