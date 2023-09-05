ЦБА Болеро Каталог Брошура 07 Септември – 13 Септември 2023 и 31 Август – 06 Септември 2023

В новия каталог – брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свински врат без кост, охладен продукт, 1 кг – цена 10,99 лв.; Мляно месо 100% свинско, охладен продукт, 1 кг – цена 7,99 лв.; Пилешко бутче, охладен продукт, 1 кг – цена 3,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Родопчанка, 1 кг – цена 17,99 лв.; Сирене краве от Мандрата, 1 кг – цена 11,39 лв.; Колбас Хамбургски в естествено черво Крум Мушев, 1 кг – цена 8,29 лв.; Пушени свински гърди с кост ЧЕХ, 1 кг – цена 10,99 лв.; Наденица Царевец Елит Мес, 1 кг – цена 5,49 лв.; Кренвирши екстра Крум Мушев, 1 кг – цена 6,99 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

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ЦБА Болеро Каталог Брошура 07 Септември – 13 Септември 2023

ЦБА Болеро Каталог Брошура 31 Август – 06 Септември 2023