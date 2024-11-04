ЦБА Болеро Каталог Брошура 07 Ноември – 13 Ноември 2024 и 31 Октомври – 06 Ноември 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свинска плешка с кост и кожа, охладен продукт, 1 кг – цена 5,79 лв.; Свинско контра филе, охладен продукт, 1 кг – цена 9,29 лв.; Пилешко бутче Лудогорско пиле, охладен продукт, 1 кг – цена 4,39 лв.; Мляно месо смес 60% свинско 40% телешко, охладен продукт, 1 кг – цена 8,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Механджийски, 1 кг – цена 12,99 лв.; Краве сирене Вая, 1 кг – цена 10,69 лв.; Краве сирене Лесидрен, 800 гр – цена 12,39 лв.; Цедено кисело мляко Жоси 10% , 1 кг – цена 6,49 лв.; Кисело мляко Родопчанка 3,6%, 500 гр – цена 1,29 лв.; Кисело мляко Домашно Братя Пееви 3,8%, 500 гр – цена 2,39 лв.; Луканка домашна Елит Мес, 1 кг – цена 20,99 лв.; Шпек Велико Търново Лукс Елит мес, 1 кг – цена 18,79 лв.; Чоризо МК Свищов, 1 кг – цена 15,89 лв.; Луканка Пазарджик Еко Мес слайс, 1 кг – цена 18,79 лв.; Беконови пръчици Крум Мушев ВАК, 1 кг – цена 15,59 лв.; Сланина жарена Крум Мушев ВАК , 1 кг – цена 10,99 лв.; Суджук за скара Родопа Троян, 1 кг – цена 11,79 лв.; Наденица Македонска Фермата, 1 кг – цена 4,99 лв. и много други,

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

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ЦБА Болеро Каталог Брошура 07 Ноември – 13 Ноември 2024

ЦБА Болеро Каталог Брошура 31 Октомври – 06 Ноември 2024