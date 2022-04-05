ЦБА Болеро Каталог Брошура 07 Април – 13 Април 2022 и 31 Март – 06 Април 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Спечели агнешко бутче за Гергьовден; Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 6,99 лв.; Пилешко парти бутче, 1 кг – цена 5,19 лв.; Милка Великденско шоко яйце, 50 г – цена 2,89 лв.; Милка Великденски заек, 45 г – цена 2,39 лв.; Кафе мляно Нова Бразилия, 200 г – цена 3,19 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 07 Април – 13 Април 2022

ЦБА Болеро Каталог Брошура 31 Март – 06 Април 2022