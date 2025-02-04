ЦБА Болеро Каталог Брошура 06 Февруари – 12 Февруари 2025 и 30 Януари – 05 Февруари 2025

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свински джолан без кост, охладен продукт, 1 кг – цена 7,99 лв.; Свински врат с кост, охладен продукт, 1 кг – цена 8,49 лв.; Пилешко бутче, охладен продукт, 1 кг – цена 3,99 лв.; Кисело мляко Тонус 2,9%, 400 гр – цена 1,09 лв.; Краве сирене Каймакъ, 1 кг – цена 10,49 лв.; Кисело мляко Саяна 3,6%, 400 гр – цена 1,09 лв.; Кашкавал от краве мляко Саяна, 400 гр – цена 8,69 лв.; Кашкавал от краве мляко Родопчанка, 1 кг – цена 18,99 лв.; Краве сирене Саяна ЗНП, 400 гр – цена 6,29 лв.; Краве масло Саяна, 250 гр – цена 5,79 лв.; Кисело мляко Олимпус 4,5%, 400 гр – цена 1,25 лв.; Свинско джоланче с кисело зеле, 1 кг – цена 11,89 лв.; Мусака, 1 кг – цена 10,99 лв.; Пилешка кавърма, 1 кг – цена 12,99 лв.; Огретен с тиквички, 1 кг – цена 10,89 лв.; Домашно мляко с ориз, 1 кг – цена 6,49 лв.; Мандарини, 1 кг – цена 3,29 лв.; Лимони, 1 кг – цена 2,39 лв.; Ябълки жълти, 1 кг – цена 1,99 лв.; Картофи, 1 кг – цена 1,29 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

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