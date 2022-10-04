ЦБА Болеро Каталог Брошура 06 Октомври – 12 Октомври 2022 и 29 Септември – 05 Октомври 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свински джолан без кост, охладен продукт, 1 кг – цена 5,99 лв.; Наденица Мераклийска МК Свищов, 1 кг – цена 8,29 лв.; Пилешко филе пеперуда, 1 кг – цена 12,59 лв.; Кашкавал Крави Пастир, 400 г – цена 9,59 лв.; Шоколад Шогетен, видове, 100 г – цена 1,59 лв.; -20% на козметика с марка Тео бебе.; Кисело мляко Каймакани 3,6%, 400 г – цена 1,25 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 06 Октомври – 12 Октомври 2022

ЦБА Болеро Каталог Брошура 29 Септември – 05 Октомври 2022