ЦБА Болеро Каталог Брошура 06 Март – 12 Март 2025 и 27 Февруари – 05 Март 2025

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свински гърди с кост и кожа, охладен продукт, 1 кг – цена 7,48 лв.; Свински джолан без кост, охладен продукт, 1 кг – цена 7,48 лв.; Свинско контра филе, охладен продукт, 1 кг – цена 9,89 лв.; Пилешко бутче, охладен продукт, 1 кг – цена 3,98 лв.; Краве сирене Вая, 1 кг – цена 10,49; Кисело мляко Тонус 4,5%, 400 гр – цена 1,09 лв.; Суджук за скара и сушене „При Ваня“/ Странджанско дядо за сушене „При Ваня“, охладен продукт, 1 кг – цена 13,99 лв.; Пушени пилешки кренвирши Браво, 1 кг – цена 5,29 лв.; Наденица Македонска Фермата, 1 кг – цена 4,99 лв.; Пушено свинско филе Родопа Троян, 1 кг – цена 12,49 лв.; Кайма Народен видове, охладен продукт, 250 гр – цена 1,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Белииса, 1 кг – цена 16,29 лв.; Кашкавал от краве мляко Народен дар ВАК, 1 кг – цена 17,69 лв.; Кашкавал от овче мляко Мероне, 250 гр – цена 8,69 лв.; Кисело мляко Верея 3,6%, 400 гр – цена 1,25 лв.; Кисело мляко Здравец 2%, 500 гр – цена 1,49 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 06 Март – 12 Март 2025

ЦБА Болеро Каталог Брошура 27 Февруари – 05 Март 2025