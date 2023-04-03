ЦБА Болеро Каталог Брошура 06 Април – 12 Април 2023 и 30 Март – 05 Април 2023

Публикувано в на 5 април 2023 Mladen

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свински врат с кост, охладен продукт, 1 кг – цена 7,99лв.; Агнешка плешка, охладен продукт, 1 кг – цена 19,45лв.; Мляно месо 100% свинско, охладен продукт, 1 кг – цена 8,49лв.; Пилешко бутче, охладен продукт, 1 кг – цена 4,39лв.; Сирене Краве от Мандрата, 1 кг – цена 11,89лв.; Брашно пшенично Житко тип 650, 1 кг – цена 1,09лв.; Агнешка главичка, 1 кг – цена 3,69лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 06 Април – 12 Април 2023

ЦБА Болеро Каталог Брошура 30 Март – 05 Април 2023

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