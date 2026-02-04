ЦБА Болеро Каталог Брошура 05 Февруари – 11 Февруари 2026 и 29 Януари – 04 Февруари 2026

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свински КОТЛЕТ КГ, охладен продукт, 1 кг – цена 3,59 €; ПИЛЕШК0 БУТЧЕ КГ, охладен продукт, 1 кг – цена 1,65 €; СУДЖУК ЗА СКАРА РОДОПА ТРОЯН КГ, охладен продукт, 1 кг – цена – цена 6,29 €; ШОКОЛАДОВИ БОНБОНИ НЕСТЛЕ ДАРК ТИНС 170г – цена 2,59 €; ШОКОЛАД МЛЕЧЕН/ЛЕШНИК/ СТАФИДА И ЛЕШНИК 8ОГ – цена 0,76 €; ЛУКАНКА ВОЙВОДИТЕ ТЪРНОВСКА/ ТРАКИЙСКА СУШЕНИЦА РОДОПСКА СУДЖУК РОДОПСКИ 160г/180 г – цена 1,79 €; КЮФТЕ С ЧУШКА РОДОПА ТРОЯН 10X60Г, охладен продукт, 1 кг – цена 4,89 €; СИРЕНЕ ОВЧЕ/КОЗЕ/ БИВОЛСКО МАДЖАРОВ НАТРОШЕНО 450Г – цена 4,89 €; САЛАТА СНЕЖАНКА/ РУСКА С КОЛБАС PEСTO 700 – цена 2,09 €; Нудълс МАГИ ПИКАНТ MAGIC ASIA ЧИЛИ ПИЛЕ/ ТЕРИАНИ 75Г – цена 1,25 €; ШОКОЛАДОВИ БОНБОНИ СЪРЦЕ МЛЕЧЕН ЧЕРВЕНО ЛИКДОР СЪРЦЕ АСОРТИ РОЗОВО – цена 6,89 €; ВАФЛИ ОБИКНОВЕНИ ФОКУС АНТИКРИЗА ШОКОЛАД ЯГОДА 160 – цена € и много други.
Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.
За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg
ЦБА Болеро Каталог Брошура 05 Февруари – 11 Февруари 2026
ЦБА Болеро Каталог Брошура 29 Януари – 04 Февруари 2026