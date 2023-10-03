ЦБА Болеро Каталог Брошура 05 Октомври – 11 Октомври 2023 и 28 Септември – 04 Октомври 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свинска плешка без кост, охладен продукт, 1 кг – цена 7,99 лв.; Пилешка пържола с кожа, охладен продукт, 1 кг – цена 7,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Чифлика, 1 кг – цена 11,39 лв.; Сирене краве Родопчанка, 1 кг – цена 10,99 лв.; Точени кори Фамилия за баница 500 гр, за баклава 400 гр – цена 2,89 лв.; Извара Саяна, 1 кг – цена 2,99 лв.; Колбас Хамбургски, Деликатес, Житница, 1 кг – цена 7,99 лв.; Наденица Ложджийска ЧЕХ, 1 кг – цена 6,99 лв.; Кренвирши пилешки Народен, 1 кг – цена 5,49 лв.; Пушено свинско филе Крум Мушев, 1 кг – цена 15,79 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 05 Октомври – 11 Октомври 2023

ЦБА Болеро Каталог Брошура 28 Септември – 04 Октомври 2023