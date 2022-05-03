ЦБА Болеро Каталог Брошура 05 Май – 11 Май 2022 и 28 Април – 04 Май 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Шол от свински бут, 1 кг – цена 6,89 лв.; Агнешко българско месо, 1 кг – цена 17,49 лв.; Шоколадови бонбони Рошен Шоколатерия, 194 гр – цена 5,49 лв.; Кисело мляко Ирмена 2%, 500 гр – цена 0,95 лв.; Сирене краве Народен Дар, 1 кг – цена 10,59 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 05 Май – 11 Май 2022

ЦБА Болеро Брошура Рожден Ден 28 Април – 04 Май 2022