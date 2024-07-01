ЦБА Болеро Каталог Брошура 04 Юли – 10 Юли 2024 и 27 Юни – 03 Юли 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свинска плешка без кост, охладен продукт, 1 кг – цена 7,99 лв.; Свинско контре филе, охладен продукт, 1 кг – цена 10,99 лв.; Пилешка пържола без кожа, охладен продукт, 1 кг – цена 11,49 лв.; Пилешки маншончета мариновани, охладен продукт, 1 кг – цена 6,29 лв.; Петрохан за скара Родопа Троян, охладен продукт, 1 кг – цена 11,49 лв.; Кисело мляко Ралица 2%, 400 гр – цена 0,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Чифлика, 1 кг – цена 11,99 лв.; Краве сирене Булгарче, 1 кг – цена 10,89 лв.; Свинска пушена плешка Чех, 1 кг – цена 11,39 лв.; Колбас Телешки/ Хамбургски Фермата, 1 кг – цена 5,79 лв.; Наденица Царевец Елит Мес, 1 кг – цена 5,49 лв.; Кренвирши Народен, 1 кг – цена 7,39 лв.; Салата Витамина Денито, 1 кг – цена 5,99 лв.; Маслини черни в маслиново масло 321 – 260, 1 кг – цена 6,99 лв.; Кюфте/ кебапче Месце, 10х50 гр – цена 3,49 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 04 Юли – 10 Юли 2024

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