ЦБА Болеро Каталог Брошура 04 Май – 10 Май 2023 и 27 Април – 03 Май 2023

Публикувано в на 3 май 2023 Mladen

В новия каталог-брошура на магазин ЦБА Болеро ще откриете: Свински врат с кост, 1 кг – цена 8,29 лв.; Шол от свински бут, 1 кг – цена 7,99 лв.; Пилешко филе, 1 кг – цена 11,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Наборъ, 1 кг – цена 11,99 лв.; Агнешко месо за готвене, 1 кг – цена 19,89 лв.; Дроб сарма агнешка, 1 кг – цена 11,89 лв.; Кюфтета/ кебапчета Пикант, 8х70 гр – цена 7,49 лв.; Ориз Бисерен Арте, 1 кг – цена 2,49 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 04 Май – 10 Май 2023

ЦБА Болеро Каталог Брошура 27 Април – 03 Май 2023

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