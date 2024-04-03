ЦБА Болеро Каталог Брошура 04 Април – 10 Април 2024 и 28 Март – 03 Април 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свинска плешка с кост, охладен продукт, 1 кг – цена 6,99 лв.; Свински котлет, охладен продукт, 1 кг – цена 8,29 лв.; Пилешко парти бутче, охладен продукт, 1 кг – цена 4,39 лв.; Кашкавал от краве мляко Вая, 1 кг – цена 13,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Milki dream, 800 гр – цена 10,69 лв.; Краве сирене Бачо Киро, 1 кг – цена 10,99 лв.; Суджук при Ваня за скара и сушене, охладен продукт, 1 кг – цена 12,99 лв.; Сланина Царска пушена, охладен продукт, 1 кг – цена 13,89 лв.; Маслини Стефаника Червено Услу, 1 кг – цена 8,29 лв.; Салата Снежанка Веселина, 1 кг – цена 8,99 лв.; Кисело мляко Ралица 2%, 400 гр – цена 0,89 лв.; Сладолед Кит Кат, 480 мл – цена 7,89 лв.; Сладолед Кит Кат Ванилия видове, 110 мл – цена 1,89 лв.; Панирани хапки пилешко филе Сами М, 1 кг – цена 9,99 лв и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 04 Април – 10 Април 2024

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