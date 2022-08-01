ЦБА Болеро Каталог Брошура 04 Август – 10 Август 2022 и 28 Юли – 03 Август 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 5,99 лв.; Кисело мляко Родея 3.6%, 500 гр – цена 1,19 лв.; Пилешко бутче, 1 кг – цена 3,99 лв.; Сирене краве Елена, 1 кг – цена 12,69 лв.; Шоколад Милка, различни видове, 83-100 гр – цена 1,99 лв.; Кроасан Сами, различни видове, 60 гр – цена 0,69 лв.; Кафе разтворимо Чибо Голд, 200 гр – цена 8,59 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 04 Август – 10 Август 2022

ЦБА Болеро Каталог Брошура 28 Юли – 03 Август 2022