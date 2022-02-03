В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Шол от свински бут, 1 кг – цена 4,89 лв.; Портокали, 1 кг – цена 0,79 лв.; Мляно месо 100% свинско, 1 кг – цена 5,89 лв.; Сирене краве Маджаров, 600 гр – цена 8,59 лв.; Бисквити Анелия какао/мляко, 200 гр – цена 2,15 лв.; Кафе капсули Долче Густо, различни видове, 16 броя – цена 7,99 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 03 Февруари – 09 Февруари 2022