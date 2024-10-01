ЦБА Болеро Каталог Брошура 03 Октомври – 09 Октомври 2024 и 26 Септември – 02 Октомври 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свински врат с кост, охладен продукт, 1 кг – цена 8,29 лв.; Мляно месо 100% свинско, охладен продукт, 1 кг – цена 8,49 лв.; Пилешка пържола овкусена без кожа, охладен продукт, 1 кг – цена 9,59 лв.; Кашкавал от краве мляко Механджийски, 1 кг – цена 12,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Маджаров, 380 гр – цена 9,99 лв.; Кашкавал от овче/ козе мляко Маджаров, 380 гр – цена 13,99 лв.; Краве сирене Делиорманско, 1 кг – цена 10,99 лв.; Кисело мляко Каймакъ 4,5%, 400 + 100 гр бонус – цена 1,39 лв.; Кисело мляко Родопея 3,6%, 500 гр – цена 1,29 лв.; Суджук Молерите телешко и говеждо, 170 гр – цена 7,59 лв.; Луканка Молерите телешко и говеждо, 170 гр – цена 7,29 лв.; Дебърцини Търновски майстори, 1 кг – цена 9,49 лв.; Наденица Македонска Браво, 1 кг – цена 6,99 лв.; Судбжук за скара Родопа Троян, 1 кг – цена 11,79 лв.; Кренвирши Екстра Крум Мушев, 1 кг – цена 6,89 лв.; Салата Снежанка Ресто, 1 кг – цена 4,89 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 03 Октомври – 09 Октомври 2024

ЦБА Болеро Каталог Брошура 26 Септември – 02 Октомври 2024