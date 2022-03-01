ЦБА Болеро Каталог Брошура 03 Март – 09 Март 2022 и 24 Февруари – 02 Март 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 5,19 лв.; Пилешка пърола без кожа, овкусена, 1 кг – цена 7,39 лв.; Зелени ябълки, 1 кг – цена 0,89 лв.; Шоколад Милка, различни видове, 87-100 гр – цена 1,49 лв.; Шоколадови бонбони Черноморец, 187 гр – цена 3,49 лв.; Вафли Ная, различни видове, 321-350 гр – цена 1,99 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 03 Март – 09 Март 2022

ЦБА Болеро Каталог Брошура 24 Февруари – 02 Март 2022