ЦБА Болеро Каталог Брошура 03 Април – 09 Април 2025 и 27 Март – 02 Април 2025

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свинска плешка без кост, охладен продукт, 1 кг – цена 6,59 лв.; Свински гърди с кост, охладен продукт, 1 кг – цена 8,39 лв.; Пилешко бутче, охладен продукт, 1 кг – цена 3,39 лв.; Агнешка дроб сарма комплект, охладен продукт, 1 кг – цена 11,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Милки Дрийм, 880 гр – цена 12,79 лв.; Кисело мляко Ралица 2%, 400 гр – цена 0,99 лв.; Саздърма Загорска Деликатесна ВАК, 1 кг – цена 23,99 лв.; Мортадела Браво, 1 кг – цена 5,99 лв.; Колбас Телешки/Хамбургски Фермата, 1 кг – цена 5,99 лв.; Пилешки воденички, охладен продукт, 1 кг – цена 3,79 лв.; Кашкавал от краве мляко Булгарче, 1 кг – цена 15,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Ласидрен, 325 гр – цена 8,99 лв.; Кисело мляко Ралица 8%, 500 гр – цена 2,99 лв.; Кисело мляко Домлян 4,5%, 500 гр – цена 1,59 лв.; Кисело мляко Булгареа 3,6%, 500 гр – цена 1,49 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 03 Април – 09 Април 2025

ЦБА Болеро Каталог Брошура 27 Март – 02 Април 2025