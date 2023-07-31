ЦБА Болеро Каталог Брошура 03 Август – 09 Август 2023 и 27 Юли – 02 Август 2023

Публикувано в на 2 август 2023 Mladen

В новия каталог – брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свински врат с кост, охладен продукт, 1 кг – цена 8,69 лв.; Свинска плешка без кост, охладен продукт, 1 кг – цена 8,59 лв.; Пилешка пържола без кожа, охладен продукт, 1 кг – цена 10,59 лв.; Сирене краве Родопчанка, 1 кг – цена 12,29 лв.; Наденица Ловжийска Чех, 1 кг – цена 6,99 лв.; Луканка Тракийска деликатес Житница, 1 кг – цена 19.99 лв.; Шпек Маджаров Бургас Ф70, 1 кг – цена 24,99 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 03 Август – 09 Август 2023

ЦБА Болеро Каталог Брошура 27 Юли – 02 Август 2023

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