ЦБА Болеро Каталог Брошура 02 Април – 08 Април 2020

Публикувано в на 2 април 2020 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 7,69 лв.; Пресни български яйца, 30 броя – цена 5,69 лв.; Прясно българско агнешко месо, 1 кг – топ цена; Пресни картофи, 1 кг – цена 1,19 лв.; Печено свинско кюфте, 1 брой – цена 0,49 лв.; Кисело мляко Далия 2%, 500 гр, 1+1 брой Подарък – цена 1,09 лв.; Капучино Якобс, 13.5 гр, 1+1 брой Подарък – цена 0,42 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

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