ЦБА Болеро Каталог Брошура 01 Май – 07 Май 2025 и 24 Април – 30 Април 2025

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Агнешко месо за готвене, охладен продукт, 1 кг – цена 17,99 лв.; Свински котлет с кост, охладен продукт, 1 кг – цена 7,99 лв.; Свински ребърца за барбекю, охладен продукт, 1 кг – цена 7,89 лв.; Пилешки крила, охладен продукт, 1 кг – цена 5,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Механджийски, 1 кг – цена 13,99 лв.; Кисело мляко Саяна 2%, 400 гр – цена 0,99 лв.; Ориз бисерен Арива, 1 кг – цена 2,99 лв.; Петрохан за скара Родопа Троян, охладен продукт, 1 кг – цена 11,39 лв.; Панирани пилешки хапки Апетито, замразен продукт, 400 гр – цена 2,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Родопчанка, 1 кг – цена 19,59 лв.; Кисело мляко Бор Чвор 4,5%, 400 гр – цена 1,19 лв.; Краве сирене Странджа, 1 кг – цена 8,79 лв.; Чедър/Ементал Милки Дрийм, 1 кг – цена 17,49 лв.; Гауда/ Едам Милки Дрийм, 1 кг – цена 13,99 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 01 Май – 07 Май 2025

ЦБА Болеро Каталог Брошура 24 Април – 30 Април 2025