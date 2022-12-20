В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свинско контра филе, 1 кг – цена 8,99 лв.; Луканка Велико Търново Елит мес, 370 гр – цена 5,89 лв.; Лудогорско пиле, 1 кг – цена 6,39 лв.; Прошуто Котто Каза модена Слайс, 250 гр – цена 5,69 лв.; Сирене краве Мероне, 800 гр – цена 13,59 лв.; Ядки коктейл Ройс ХХЛ, 400 гр – цена 3,99 лв.; Кафе разтворимо Нескафе, 17 гр – цена 0,24 лв.; Шоколадови бомбони Уийлс Класик ретро коли, 200 гр – цена 8,59 лв.; Френски макарон Жанета микс, 90 гр – цена 3,29 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура Коледа 22 Декември – 28 Декември 2022