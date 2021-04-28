ЦБА Болеро Каталог Брошура Великден 29 Април – 05 Май 2021 и 15 Април – 24 Април 2021

Публикувано в на 28 април 2021 admin

В новата брошура-каталог на ЦБА Болеро ще откриете: Честит Великден! Агнешка плешка, 1 кг – цена 13,49 лв.; Свински врат с кост, 1 кг – цена 6,19 лв.; Козунак Болеро, 400 гр – цена 1,99 лв.; Яйца Аквилон, размер S, 30 броя – цена 3,69 лв.; Луканка Троянска Елит Мес, 1 кг – цена 11,49 лв.; Зелени маслини на грил, 1 кг – цена 8,69 лв. и много други.

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ЦБА Болеро Каталог Брошура Великден 29 Април – 05 Май 2021


ЦБА Болеро Каталог Брошура 15 Април – 24 Април 2021

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