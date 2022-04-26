ЦБА Болеро Брошура Рожден Ден 28 Април – 04 Май 2022 и 21 Април – 27 Април 2022

ЦБА Болеро празнува Рожден ден – 32 години; Домати, 1 кг – топ цена; Свинско по градинарски, 1 кг – цена 10,89 лв.; Домашен боб яхния, 1 кг – цена 6,49 лв.; Хляб типов, 600 гр – цена 1,25 лв.; Топено сирене секторно Хелиос, различни видове, 140 гр – цена 1,65 лв.; Бонбони Черноморец, 94 гр – цена 1,89 лв. и много други.
Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.
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ЦБА Болеро Брошура Рожден Ден 28 Април – 04 Май 2022
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