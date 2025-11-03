Хиполенд Промоция Луд Петък 07 Ноември – 08 Ноември 2025

Публикувано в на 5 ноември 2025 admin

Идва любимата акция на децата в Хиполенд – акция Луд Петък! Само този петък и събота – 7-ми и 8-ми ноември 2025 г., спестете -25% на всички стоки! Намалението важи за покупки на стойност над 10 лв. в един касов бон.

Разгледайте промоциите на детски играчки, дрехи и обувки, колички, кошари, столчета за хранене,  столчета за кола и други детски стоки в новия каталог на Хиполенд:

Разгледайте всички всички брошури и каталози на хипермаркети Хиполенд тук.

Магазините на Хиполенд ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Пазарджик, Плевен, Русе и Габрово.

За повече информация, моля посетете уебсайта на Хиполенд: www.hippoland.net

Хиполенд Промоция Луд Петък 07 Ноември – 08 НоеХиполенд Промоция Луд Петък 07 Ноември – 08 Ноември 2025мври 2025
Хиполенд Промоция Луд Петък 07 Ноември – 08 Ноември 2025

Тагове: , , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Комсед Промоция Happy Weekend 07 Ноември – 09 Ноември 2025 Комсед Промоция Happy Weekend 07 Ноември – 09 Ноември 2025

Задава се любимата уикенд акция за децата в Комсед! Само от 7-ми до 9-ти ноември 2025 г., ...
Ozone Промоция Черен Петък 03 Ноември – 09 Ноември 2025 Ozone Промоция Черен Петък 03 Ноември – 09 Ноември 2025

В новата‎ промоция на Ozone ще намерите: Смартфон Xiaomi - Poco C85, 6.9'', 8GB/256GB, лилав Модел процесор: ...
Reia Каталог Брошура 30 Октомври 2025 – 31 Януари 2026 Reia Каталог Брошура 30 Октомври 2025 – 31 Януари 2026

🎅 Коледа 2025 е вече тук! Подаръци, сърца и усмивки — разгледай нашата селекция за бебета и ...