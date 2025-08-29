Хиполенд Каталог-Брошура 29 Август – 23 Септември 2025

В новия каталог-брошура на Хиполенд ще откриете: LILO STITCH РАНИЦА 2 основни отделения голям преден джоб сорганайзер 2 странични джоба прикачено портмоне 43х32см – цена 69,99 лв.; LILO&STITCH HECECEР вкл. ученически пособия 21х15см – цена 24,99 лв.; BLUEY PAНИЦА ТРОЛЕЙ 32х26см – цена 39,99 лв.;30 РАНИЦА SPIDEY/MINNIE PAW PATROL 33×27 см – цена 21,99 лв.; STARPAK РАНИЦА KITTY 2 основни отделения голям преден джоб 2 странични джоба 38х25 – цена 64,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на детски играчки, дрехи и обувки, колички, кошари, столчета за хранене,  столчета за кола и други детски стоки в новия каталог на Хиполенд:

Разгледайте всички всички брошури и каталози на хипермаркети Хиполенд тук.

Магазините на Хиполенд ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Пазарджик, Плевен, Русе и Габрово.

За повече информация, моля посетете уебсайта на Хиполенд: www.hippoland.net

