В новия каталог брошура на Хиполенд ще откриете: PAW PATROL СКАЧАЩО КУЧЕ RIDE-ON вкл. ръчна помпа до 50 кг меко плюшено покритие, което може да се пере – цена 29,99 €; RAVENSBURGER30 ТЪЗЕЛ СВЕТОВНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ 5 дизайна височина 22-26 см – цена 12,99 €; RAVENSBURGER 3D ПЪЗЕЛ ГЛАВИ НА ГЕРОИ DISNEY/STAR WARS 72 номерирани пластмасови части + 4 допълнителни части + стойка – цена 17,99 €; TMNT ОРЪЖИЕ С МАСКА катаната на Лео, бо-то на Дони, саите на Раф, нунчакото на Майки – цена 17,99 €; MINECRAFT МИНИ ФИГУРКА налей вода, добави вълшебна пудра, разклати и образувай лепкав слайм извади фигурката от слайма и… хоп, тя е променила цвета си – цена 13,99 €; ULTRA DRONE ХЕЛИКОПТЕР HAND CONTROL управление на полета със сензорен контрол или с дистанционно управление LED светлини за впечатляващи полети дори на тъмно 6-осов жироскоп за стабилност и контрол – цена 12,99 €; MAKE IT REAL СТУДИО ЗА ХИМИКАЛКИ създай зa персонализирани химикалки – цена 11,99 € и много други.

Разгледайте промоциите на детски играчки, дрехи и обувки, колички, кошари, столчета за хранене, столчета за кола и други детски стоки в новия каталог на Хиполенд:

Магазините на Хиполенд ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Пазарджик, Плевен, Русе и Габрово.

За повече информация, моля посетете уебсайта на Хиполенд: www.hippoland.net

Хиполенд Каталог-Брошура 27 Февруари – 18 Март 2026