В новия каталог и брошура на Хиполенд ще откриете: КОЛИЧКА 2 В 1 RESEA + кош за новородено с матрак регулируема дръжка облегалката се регулира индивидуално по височина – цена 913.00лв. 466.81€; КОЛИЧКА ZAC автоматично сгъване с една ръка регулиране на облегалката регулируема поставка за крака материята осигурява отлично циркулиране на въздуха – цена 359.00лв. 183.55€; ОТПЕЧАТЪК ЗА РЪЧИЧКА И КРАЧЕ MY BABY STYLE 2 декоративна рамка от три части – за снимка и 2 отпечатъка – цена 46.69лв. 23.87€ и много други.

Разгледайте промоциите на детски играчки, дрехи и обувки, колички, кошари, столчета за хранене, столчета за кола и други детски стоки в новия каталог на Хиполенд:

Магазините на Хиполенд ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Пазарджик, Плевен, Русе и Габрово.

Хиполенд Каталог-Брошура 23 Септември – 07 Октомври 2025