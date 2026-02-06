В новия каталог брошура на Хиполенд ще откриете: BREAKEEZ ПАРЧЕ ТОРТА С ФИГУРА В СЛАЙМ – цена 11,99 €; WINX КУКЛА BEAUTYPOP вкл. аксесоари блестящ гланц за устни за момиченце – цена 19,94 €; FROZEN EЛЗА И ВОДЕН ДУХ НОК – цена 39,99 €; BARBIE КУКЛА С МОДНИ ДРЕХИ И АКСЕСОАРИ – цена 26,99 €; MONSTER HIGH КУКЛА ИЗНЕНАДА BURIED SECRETS 4 модела – цена 17,99 €; МИНИ СЕЙФ СЪС СЕНЗОР индивидуална парола и „сензор за пръстов отпечатък два отделни отвора за банкноти и за монети песничкии приказки на английски език – цена 16,99 €; DOLLY KYKЛACRIDE-ON-DOLLICORN еднорог/ DOLLIHONEY мече размер на куклата 37см – цена 24,99 € и много други.

Разгледайте промоциите на детски играчки, дрехи и обувки, колички, кошари, столчета за хранене, столчета за кола и други детски стоки в новия каталог на Хиполенд:

Магазините на Хиполенд ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Пазарджик, Плевен, Русе и Габрово.

Хиполенд Каталог-Брошура 06 Февруари – 23 Февруари 2026