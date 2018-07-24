Фантастико Каталог Брошура 26 Юли – 01 Август 2018

Публикувано в на 24 юли 2018 admin

В новата брошура на Фантастико ще откриеш Седмица на Шуменско и сладоледени изкушения: Сладолед Milka, Oreo или Toblerone, 110 мл – цена 2,59 лв.; Сладолед Изида, 1 л – цена 2,59 лв.; Домашен сладолед Sherry, различни видове, 500 мл – цена 4,99 лв.; Сладолед Eskimo, различни видове, 900 мл – цена 2,29 лв.; Сладолед Magic, razli`ni widowe, 120 мл – цена 2,29 лв.

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Фантастико Каталог Брошура 26 Юли – 01 Август 2018


Фантастико Каталог Брошура Освежи Лятото 19 Юли – 25 Юли 2018

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