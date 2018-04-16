Фантастико Каталог Брошура 19 Април – 25 Април 2018

Публикувано в на 16 април 2018 admin

Здравословни оферти в новата брошура на Фантастико: Био оризова напитка Isola, различни видове, 1 л – 4,39 лв.; Био какаов крем Nocciolata, 270 гр – цена 5,39 лв.; Био чай Yogi, 21 гр – цена 3,99 лв.; Био вафла Harmonica, 30 гр – цена 0,89 лв.; Био протеин на прах Bionia конопен, лупин или грахов, 200 гр – цена 8,79 лв.; Био кисело мляко Маджаров, 3.6%, 400 гр – цена 1,49 лв.; Био краве масло Virgilio, 125 гр – цена 2,99 лв.

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Магазини Фантастико ще откриете в почти всички квартали в град София.

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Фантастико Каталог Брошура 19 Април – 25 Април 2018


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