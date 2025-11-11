Фантастико Каталог Брошура 13 Ноември – 19 Ноември 2025 и 06 Ноември – 12 Ноември 2025

В новата брошура на Фантастико ще откриете: Гел за пране PERSIL 66 пранета 2 бр. х 2.97 л – цена 44,98 лв.; Сирене от краве мляко ЛЕСИДРЕН насипно от щандова витрина – цена 11,99 лв.; Бонбони LINDT Lindor асорти 200 г – цена 8,99 лв.; Краставички PHILICON 670 г – цена 2,59 лв.; Хляб Добруджа СИМИД нарязан 500 г – цена 1,49 лв.; Банани, кг – цена 1,99 лв.; Домати RUSSO на кубчета 400 г – цена 1,79 лв.; Капия печена белена OBERON буркан, 680 г – цена 3,49 лв.; Зелен грах стерилизиран STORKO 820 г – цена 3,19 лв. и много други.

