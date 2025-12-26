Т Маркет Каталог Брошура 30 Декември 2025 – 05 Януари 2026 и 23 Декември – 29 Декември 2025

В новата брошура на Т Маркет ще откриете: Шоколад МЛЕЧЕН различни видове, 80 г (1 кг = 9.50 €) — цена 1,49 лв.; Кафе NOVA BRASILIA класик, 450 г (1 кг = 12.49 €) – цена 10,99 лв.; Мандарини кг – цена 1,49 лв.; Свински врат без кост, вакуум, кг – цена 7,49 лв.; Краве сирене ЕЛЕНА тенекия, 800 г (1 кг = 7.67 €) – цена 11,99 лв.; Банани кг – цена 2,19 лв.; Прясно мляко ВЕРЕЯ 3%, 2 л (1 л = 1.28 €) – цена 4,99 лв.; Точени кори ФАМИЛИЯ 2 х 400 г (1 кг = 2.75 €) – цена 4,29 лв.; Кисело мляко БОЖЕНЦИ 4%, 400 г (1 кг = 1.85 €) – цена 2,99 лв.; Бонбони FERRERO ROCHER 200 г (1 кг = 24.25 €) – цена 9,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в каталога на Т Маркет!

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Т Маркет тук.

Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Т Маркет: www.tmarket.bg

