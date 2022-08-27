Т Маркет Каталог Брошура 30 Август – 05 Септември 2022 и 23 Август – 29 Август 2022

В новия каталог-брошура на Т Маркет ще откриете: Сладолед „GALAXY“ Ball ванилия, шоколад, 73 г – цена 0,69 лв.; Баничка вита със сирене, 125 г – цена 0,79 лв.; Макарони „EXTRA LINE“ различни видове, 400 г – цена 0,89 лв.; Вафла „ХИПЕР“ различни видове, 55 г – цена 0,52 лв.; Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 6,29 лв.; Пиле „ЛУДОГОРСКО“, мариновано, печено, 1 бр – цена 9,99 лв.; Пилешко бутче, 1 кг – цена 3,69 лв.; Краве сирене „БЕЛИИСА“, 1 кг – цена 10,99 лв.; Олио „КАЛИАКРА“, слънчогледово, 1 л – цена 4,69 лв. и много други.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Т Маркет тук.

Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Т Маркет: www.tmarket.bg

Т Маркет Каталог Брошура 30 Август – 05 Септември 2022

Т Маркет Каталог Брошура 23 Август – 29 Август 2022